Primavera, oggi la sfida contro il Monza nel centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi

Primavera, oggi la sfida contro il Monza nel centro sportivo Silvio e Luigi BerlusconiMilanNews.it
Oggi alle 07:30La Primavera
di Manuel Del Vecchio

Dopo l'ottima vittoria per 2-1 contro il Cagliari, condita da una prestazione davvero convincente, il Milan Primavera di mister Giovanni Renna oggi è ospite del Monza, tredicesimo in classifica a due punti di distanza proprio dai rossoneri. L'appuntamento è alle ore 13.00 al Centro Sportivo di Monzello.

PRIMAVERA, MONZA-MILAN

36ª giornata, Monza-Milan, ore 13.00 - CS Silvio e Luigi Berlusconi, Monzello (MB)