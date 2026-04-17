Primavera, sabato la sfida al Sassuolo: può essere salvezza matematica
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Dopo lo 0-0 di lunedi scorso i giovani della Primavera torneranno in campo questo sabato allo stadio Enzo Ricci di Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo. Match valevole la 34° giornata del campionato Primavera 1, fondamentale perché in caso di esito positivo, i rossoneri raggiungerebbero matematicamente la salvezza. Di seguito la classifica aggiornata:
PRIMAVERA 1, LA CLASSIFICA
1. Parma 58
2. Cesena 58
3. Fiorentina 56
4. Roma 54
5. Bologna 51
6. Atalanta 50
7. Inter 49
8. Lecce 47
9. Juventus 47
10. Genoa 46
11. Monza 45
12. Lazio 43
13. Milan 43
14. Torino 42
15. Verona 42
16. Sassuolo 39
17. Napoli 36
18. Cagliari 31
19. Frosinone 27
20. Cremonese 24
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