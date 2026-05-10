Il Milan Primavera già salvo, perde a Parma facendosi rimontare

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Avanti di due gol, la Primavera del Milan, che non ha più nulla da chiedere in questo campionato, si è fatta ieri pomeriggio prima rimontare e poi superare dal Parma: rossoneri avanti con Balentien e Zaramella, ma poi sono arrivate le reti di Tigani, Mikolajewski, D'Intino e Cardinali che hanno regalato tre punti d'oro ai gialloblu, i quali si portano momentaneamente in vetta alla classifica in attesa della gara della Fiorentina di domani contro la Cremonese. La squadra di Renna resta invece ferma a 48 punti.