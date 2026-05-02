Primavera, le formazioni ufficiali di Monza-Milan. Esordio per Vincent Ibrahimovic

Primavera, le formazioni ufficiali di Monza-Milan. Esordio per Vincent IbrahimovicMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:46La Primavera
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Monza-Milan, gara valida per la 34^ giornata di Primavera 1. Fischio d’inizio alle ore 13.00. Titolare per la prima volta con la Primavera Vincent Ibrahimovic, secondo genito di Zlatan.

MONZA: Vailati, Bagnaschi, Azarovs, Villa, Colonnese, Buonaiuto, Attinasi, Diene, Mout, De Bonis, Fogliaro. A disp.: Montagna, Romanini, Scaramelli, Gaye, Martone, Fardin, Castelli. All. Oscar Arnaldo Brevi.

MILAN (4-3-3): Boyer; Nolli, Cissè, Cullotta, Tartaglia; Mancioppi. V. Ibrahimovic, Plazzotta; Scotti, Domnitei, Borsani. A disp.: Catalano; F. Colombo, Del Forno, Mercogliano; Cissè, L. Colombo Martini; Castiello, Perina, Petrone, Zaramella. All. Giovanni Renna.