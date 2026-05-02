Lutto nel mondo dello sport: è morto Alex Zanardi

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Lutto nel mondo dello sport italiano che piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota automobilistico ed ex campione paraolimpico italiano che è morto all'età di 59 anni. A dare la notizia la famiglia e Obiettivo 3, l'associazione benefica degli atleti paralimpici. Dal 2020 le condizioni sulla sua salute erano state tenute riservate dopo il terribile incidente in handbike.

Scrive il Corriere della Sera sul suo sito: "Lo piange il mondo dello sport, quello dei motori dove era stato protagonista prima e anche dopo del primo incidente, che gli aveva portato via le gambe nel 2001 sul circuito tedesco del Lausitzring durante una gara della Formula Cart. Rischiò la vita, fu salvato dai medici e dalla sua incredibile forza di volontà, da un’autoironia commovente. Come quando, anni dopo, al volante di macchine adattate per guidare soltanto con l’uso delle mani raccontava: 'Ragazzi, ho il piede pesante'".