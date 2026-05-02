Fagioli e la stima di Allegri. Le parole di Max nel 2018: "Veder giocare a calcio quel ragazzo è un piacere"

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Un nome che viene accostato con sempre più insistenza al Milan è quello di Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 della Fiorentina. A Milanello c'è un suo grandissimo estimatore fin da quando era nelle giovanili della Juventus, vale a dire Max Allegri che ha da sempre grande stima nei suoi confronti. In questo senso, tornano alla mente le dichiarazioni pronunciate a settembre 2018 dal tecnico livornese, allora sulla panchina della squadra bianconera, nella conferenza stampa prima di una partita contro il Sassuolo: "Noi abbiamo un ragazzo del 2001 che si chiama Fagioli.

Veder giocare a calcio quel ragazzo è un piacere, perché conosce il calcio, i tempi di gioco, come ci si smarca, quando si passa la palla e come la si passa. Veramente, è un piacere vederlo giocare". Parole a cui sono poi seguiti dei fatti quando Allegri è tornato qualche anno dopo sulla panchina juventina: Max gli ha infatti dato continuità, permettendogli di affermarsi in Serie A e conquistare anche la maglia della nazionale.