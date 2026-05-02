Serie A, il programma di giornata: scontro Champions Como-Napoli
MilanNews.it
Questo il programma del sabato di Serie A, con le partite valide per il 35^ turno di campionato
SABATO 2 MAGGIO 2026
Udinese-Torino 15.00 DAZN
Como-Napoli 18.00 DAZN
Atalanta-Genoa 20.45 DAZN/Sky
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 79
2. Napoli 69
3. Milan 67
4. Juventus 64
5. Como 61
6. Roma 61
7. Atalanta 54
8. Lazio 48
9. Bologna 48
10. Sassuolo 46
11. Udinese 44
12. Parma 42
13. Torino 41
14. Genoa 39
15. Fiorentina 37
16. Cagliari 36
17. Lecce 32*
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 19
20. Pisa 18*
* una partita in più
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