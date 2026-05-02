Luis Enrique sbotta: “Se ci sono opinioni di merda non sono obbligato a rispettarle”

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Dopo i tanti commenti in merito alla semifinale d'andata di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, l'allenatore dei francesi Luis Enrique ha voluto dire la sua in conferenza stampa rispondendo in modo piuttosto duro al giornalista francese Frederic Hermel, che ha definito il match un simbolo dell'epoca TikTok. Queste le sue parole:

"È come nella vita, ci sono pareri ovunque. E penso che non sia fondamentale rispettare tutte le opinioni perché, se un'opinione è di m***a, non sei obbligato a rispettarla. Ci sono persone a cui piace il calcio giocato così, sono la maggioranza e io faccio parte di questi - ha aggiunto Luis Enrique - Ma ci sono persone a cui non piace. Poco importa la loro opinione, abbiamo dimostrato che la maggioranza si è goduta la partita. È questo ciò che conta".