Verso Sassuolo-Milan: sono 11 i precedente in Emilia tra le due squadre
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In vista di Sassuolo-Milan, il sito della Lega Calcio Serie A riporta i precedenti tra le due squadra in casa dei neroverdi: "In Emilia 11 precedenti ufficiali fra le due squadre con bilancio di 3 vittorie neroverdi (l’ultima 2-0, Serie A 2015/16), 2 pareggi (l’ultimo 3-3, Serie A 2023/24) e 6 successi rossoneri (l’ultimo 0-3, Serie A 2021/22).
Due le sfide storiche in terra emiliana: la prima assoluta, 12 gennaio 2014, vittoria 4-3 dei padroni di casa col poker di Domenico Berardi, ultima panchina del primo ciclo di Allegri al Milan, e quella del 22 maggio 2022, 3-0 rossonero, ultima di campionato, che sancì la conquista del titolo n°19 per il Milan con le reti di Giroud – doppietta – e Kessie".
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