Lewandowski in Italia? Di Natale non ha dubbi: "In Serie A segnerebbe per altre due stagioni giocando con la sigaretta in bocca"

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Antonio Di Natale, ex attaccante, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan che è sempre più vicino alla qualificazione alla prossima Champions League: "Manca l’aritmetica, in realtà Allegri il più l’ha sistemato grazie al pareggio con la Juventus. L’infortunio di Modric è una brutta botta per il Milan, però ormai i giochi sono praticamente fatti".

Sul miglior attaccante della Serie A, Di Natale ha invece spiegato: "Il miglior attaccante del campionato? Quello che mi auguro di vedere in estate... Non è stato un grande torneo per le punte, troppi gol in meno rispetto al passato. Chi vorrei vedere in A? Lewandowski. Io ho smesso a 38 anni, lui ne ha 37 ed è un super bomber: in Serie A segnerebbe per altre due stagioni giocando con la sigaretta in bocca".