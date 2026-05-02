Milan, gli impegni del mese di maggio tra Prima Squadra, Milan Futuro, Primavera e Femminile
Questi gli impegni di maggio del Milan, Milan Futuro, Milan Femminile e Milan Primavera.
PRIMA SQUADRA MASCHILE
SERIE A
35ª giornata, Sassuolo-Milan, domenica 3 maggio alle 15.00 (DAZN) - Mapei Stadium, Reggio Emilia
36ª giornata, Milan-Atalanta, domenica 10 maggio alle 20.45 (DAZN) - San Siro
37ª giornata, Genoa-Milan, da definire (DAZN, ev. Sky/NOW) - Stadio Luigi Ferraris
38ª giornata, Milan-Cagliari, da definire (DAZN, ev. Sky/NOW) - San Siro
MILAN FUTURO
SERIE D
34ª giornata, Milan Futuro-Vogherese, domenica 3 maggio alle 15.00 (AC Milan Official App) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)
Gli eventuali Playoff si disputeranno il 10 e il 17 maggio
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
SERIE A WOMEN
20ª giornata, Inter-Milan, sabato 2 maggio alle 18.30 (DAZN) - Arena Civica Gianni Brera
21ª giornata, Milan-Parma, domenica 10 maggio alle 12.30 (DAZN) - PUMA House of Football
22ª giornata, Ternana Women-Milan, da definire (DAZN) - Stadio Moreno Gubbiotti, Narni (TR)
PRIMAVERA MASCHILE
PRIMAVERA 1
36ª giornata, Monza-Milan, sabato 2 maggio alle 13.00 (Sportitalia) - CS Silvio e Luigi Berlusconi, Monzello (MB)
37ª giornata, Parma-Milan, sabato 9 maggio alle 13.00 (Sportitalia) - Campo Sportivo "Il Noce", Noceto (PR)
38ª giornata, Milan-Torino, da definire (Sportitalia) - PUMA House of Football
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