Dossena non ha dubbi: "Leao-Milan? Meglio dividersi, per il il bene di tutti"
Beppe Dossena, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio durante “Maracanà” toccando anche un tema caldo di casa Milan. Ecco le sue parole su Rafael Leao:
Milan, sacrificare Leao per Zirkzee e Sorloth?
"Leao? Il rapporto mi pare deteriorato, almeno col pubblico. Piovono fischi appena sbaglia qualcosa. Per il suo bene credo sia il momento di dividersi. Si deve pensare a questa opportunità, per il bene di tutti. È il suo modo di porsi, non lo fa apposta, ma il clima non è bello".
Il programma della 35^ giornata di Serie A:
Pisa - Lecce 1-2
Udinese - Torino (sabato 2 maggio, ore 15, DAZN)
Como - Napoli (sabato 2 maggio, ore 18, DAZN)
Atalanta - Genoa (sabato 2 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)
Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)
Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)
Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)
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