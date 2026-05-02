Milan e Juventus sono le due squadre della Serie A 2025/26 che nelle riprese guadagnano più punti rispetto ai risultati del 45’

Milan e Juventus sono le due squadre della Serie A 2025/26 che nelle riprese guadagnano più punti rispetto ai risultati del 45’MilanNews.it
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Oggi alle 11:45News
di Enrico Ferrazzi

In vista di Sassuolo-Milan, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sulle due squadre: 

"Sassuolo senza pareggi in casa dal 3 gennaio scorso (1-1 contro il Parma). Poi 5 vittorie e 3 sconfitte nelle successive 8 gare tra le mura amiche. 

Sassuolo squadra della Serie A 2025/26 che concede più reti nei primi 15’ del primo tempo (10). Solo la Cremonese (5,3) concede più tiri in porta a partita in Serie A 2025/26 del Sassuolo (5). 

Milan squadra della Serie A 2025/26 con la percentuale di passaggi in avanti riusciti più alta (78,3%). 

Milan squadra della Serie A 2025/26 che guadagna più punti da situazione di svantaggio (14). 

Milan (27) squadra della Serie A 2025/26 che subisce meno reti. 

Milan squadra della Serie A 2025/26 che effettua meno sostituzioni (137 su 170 a disposizione). 

Milan squadra della Serie A 2025/26 che nelle riprese guadagna più punti rispetto ai risultati del 45’ (+15, come la Juventus)".