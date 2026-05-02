Addio ad Alex Zanardi: il messaggio di cordoglio del Milan
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Attraverso X, il Milan ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota e campione paraolimpico: "AC Milan si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi, straordinario campione, uomo di grandi valori ed esempio autentico. Il Club si stringe alla famiglia in questo momento di dolore".
AC Milan si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi, straordinario campione, uomo di grandi valori ed esempio autentico. Il Club si stringe alla famiglia in questo momento di dolore. pic.twitter.com/ymBY2LKkYJ— AC Milan (@acmilan) May 2, 2026
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