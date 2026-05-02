Addio ad Alex Zanardi: il messaggio di cordoglio del Milan

Addio ad Alex Zanardi: il messaggio di cordoglio del MilanMilanNews.it
Oggi alle 12:16News
di Enrico Ferrazzi

Attraverso X, il Milan ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota e campione paraolimpico: "AC Milan si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi, straordinario campione, uomo di grandi valori ed esempio autentico. Il Club si stringe alla famiglia in questo momento di dolore". 