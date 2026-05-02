Di Napoli boccia Leao: "Non è un top player, non ha dimostrato quello che gli altri pensavano che avesse"

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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'attaccante Arturo Di Napoli ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulle voci circolate in queste ore che vedrebbero Joshua Zirkzee di nuovo in orbita Diavolo.

Milan, sacrificare Leao per Zirkzee e Sorloth?

"Credo se ne siano accorti tutti, è un giocatore strapagato, non è un top player, un ottimo giocatore, che forse in un altro ambiente potrebbe ritrovare stimoli. Rimane uno che non ha dimostrato quello che gli altri pensavano che avesse. Lo pensavo anche io, ma ora è giunto il momento di cambiare".

Il programma della 35^ giornata di Serie A:

Pisa - Lecce 1-2

Udinese - Torino (sabato 2 maggio, ore 15, DAZN)

Como - Napoli (sabato 2 maggio, ore 18, DAZN)

Atalanta - Genoa (sabato 2 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)

Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)

Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)

Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)

Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)