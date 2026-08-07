Mario Gila rientra a Milano: lo spagnolo dovrà recuperare dall'infortunio
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L'infortunio alla coscia non è ancora superato e quindi lo spagnolo non sarebbe sceso in campo sabato 8 contro il Chelsea
Come abbiamo raccontato ieri, Mario Gila, attualmente infortunato, da Perth è tornato direttamente a Milano senza viaggiare a Giacarta con la squadra. La Gazzetta dello Sport riporta che il problema alla coscia, rimediato contro il Celtic il 25 luglio, non è ancora superato e quindi non sarebbe sceso in campo sabato 8 contro il Chelsea.
La versione online della rosea riporta che il difensore spagnolo è atteso al rientro in gruppo per la prossima settimana: se fosse così allora sarà stato fuori più di due settimane, con il Milan che precedentemente aveva comunicato che gli esami non avevano rilevato nessuna lesione. Con Gila sono tornati in Italia, per scelta tecnica, Guarnier, Borsani, Kostić e Ossola.
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