Verso Chelsea-Milan, oggi le conferenze di Xabi Alonso e Amorim

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Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio
Oggi è giorno di conferenze per Chelsea-Milan. Parlano Xabi Alonso e Ruben Amorim

Giornata di vigilia per l'amichevole Chelsea-Milan, la penultima della tournée estiva dei rossoneri. Le due squadrei si affronteranno sabato 8, ore 14, al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta (Indonesia). La sfida sarà visibile su DAZN, Sky Sport e su NOVE in differita. 

Nella giornata di oggi ci saranno le conferenze di Xabi Alonso, Ruben Amorim e quella di un calciatore rossonero per presentare la sfida amichevole.