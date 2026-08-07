Verso Chelsea-Milan, oggi le conferenze di Xabi Alonso e Amorim
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Oggi è giorno di conferenze per Chelsea-Milan. Parlano Xabi Alonso e Ruben Amorim
Giornata di vigilia per l'amichevole Chelsea-Milan, la penultima della tournée estiva dei rossoneri. Le due squadrei si affronteranno sabato 8, ore 14, al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta (Indonesia). La sfida sarà visibile su DAZN, Sky Sport e su NOVE in differita.
Nella giornata di oggi ci saranno le conferenze di Xabi Alonso, Ruben Amorim e quella di un calciatore rossonero per presentare la sfida amichevole.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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