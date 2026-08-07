Dove vedere Chelsea-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

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Domani sarà sfida al Chelsea. I rossoneri infatti volano così in Indonesia per affrontare i Blues di Xabi Alonso reduci dal KO contro la Juve
Dopo il recente derby contro l'Inter, il Milan di Ruben Amorim prosegue il suo percorso nella preparazione estiva con un'altra amichevole di lusso: è sfida al Chelsea. I rossoneri infatti, volano così in Indonesia per affrontare i Blues di Xabi Alonso, reduci dalla sconfitta contro la Juventus.
CHELSEA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING
LIVE E DIRETTA TESTUALE: MilanNews.it
Partita: Chelsea-Milan
Data: sabato 8 agosto 2026
Orario: 14.00
Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio, NOW, NOVE (in differita alle 21.30)
Streaming: DAZN, Sky Go, NOW
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