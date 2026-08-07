Dove vedere Chelsea-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

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Oggi alle 07:30News
di Niccolò Crespi
Domani sarà sfida al Chelsea. I rossoneri infatti volano così in Indonesia per affrontare i Blues di Xabi Alonso reduci dal KO contro la Juve

Dopo il recente derby contro l'Inter, il Milan di Ruben Amorim prosegue il suo percorso nella preparazione estiva con un'altra amichevole di lusso: è sfida al Chelsea. I rossoneri infatti, volano così in Indonesia per affrontare i Blues di Xabi Alonso, reduci dalla sconfitta contro la Juventus.

CHELSEA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

LIVE E DIRETTA TESTUALE: MilanNews.it

Partita: Chelsea-Milan

Data: sabato 8 agosto 2026

Orario: 14.00

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio, NOW, NOVE (in differita alle 21.30)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW