Amorim crede nel suo Milan: "Abbiamo una rosa che può vincere ogni incontro. Possiamo fare qualcosa di importante"

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Alla vigilia della sfida contro il Chelsea a Giacarta, Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa presentando vari temi legati al suo Milan

Alla vigilia della seconda partita di questa tournée tra Asia e Oceania, Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il - nuovo - Chelsea di Xabi Alonso. Di seguito le sue dichiarazioni riprese dai colleghi de La Gazzetta dello Sport.

Sull'obiettivo scudetto

"La cosa importante è che dobbiamo pensare a ogni singola partita. Abbiamo una rosa che può vincere ogni incontro, in qualsiasi competizione. Quindi, se andiamo passo dopo passo, possiamo fare qualcosa di importante. In Europa League dobbiamo crederci e dobbiamo voler vincere la competizione. Poi c’è la Serie A: sappiamo che affronteremo molte squadre che lavorano da tanto tempo con i loro allenatori e dunque sarà difficile, ma non posso venire qui e dire che non possiamo o che non vogliamo vincere il campionato. Il lavoro da fare è molto visto che c'è un nuovo allenatore e ci sono stati cambiamenti nella rosa, ma quando sei in un club del livello del Milan, devi puntare al titolo. Quindi proveremo a farlo, sapendo che andare in Champions League è fondamentale per tutto ciò che riguarda il nostro club (l'aspetto finanziario e il prestigio della competizione, ndr). Ma fino a quando la stagione non sarà finita, il nostro obiettivo sarà vincere ogni partita alla quale prendiamo parte, in ogni competizione".