Milan, le ultime novità in merito al futuro di Rafael Leao

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È arrivata ieri la prima offerta del Galatasaray per Rafael Leao: 35 milioni di euro bonus compresi, con il Milan che ha rifiutato e rimane fermo sulla sua valutazione di almeno 50 milioni di euro. Al momento non ci sono i margini per fare l'operazione.

Apprende la redazione di MilanNews.it che il calciatore portoghese ha comunicato di voler rimanere in rossonero al momento, ma il club continua comunque a lavorare per una sua uscita. Le tempistiche suggeriscono che dopo ferragosto la situazione potrebbe essere più chiara.