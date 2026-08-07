Milan e Puma presentano il third kit per la stagione 2026/2027

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Milan e Puma hanno presentato il third kit per la stagione 2026/2027: "Rossoneri in a new light"

AC Milan e PUMA presentano il Third Kit 2026/27. Base nera e dettagli in rosso fluorescente, un design che nasce, prima di tutto, da una precisa idea di stile: la maglia porta i colori del Club a un nuovo equilibrio cromatico, dove il rosso guadagna spazio e intensità rispetto alla tradizione, senza intaccarne l'essenza.

I dettagli sono progettati per reagire alla luce UV, conferendo alla maglia un carattere che cambia a seconda di come viene illuminata. "Rossoneri in a new light", ossia un'anima che non si spegne mai e trova sempre nuovi modi di brillare: la base nera, più audace che mai, e i dettagli in rosso fluo danno vita a un prodotto che si inserisce naturalmente sul terreno di gioco come nella vita di ogni giorno. Che la si indossi in campo o fuori, il rossonero si impone sempre con la stessa forza.

Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: "Il Milan si racconta attraverso ciò che rappresenta, e il rossonero ne è la forma più immediata. Per il Club, il Third Kit è occasione di innovazione: questa maglia porta i nostri colori tradizionali in un territorio nuovo, dove il calcio incontra la cultura contemporanea. È così che continuiamo a evolverci restando riconoscibili in ogni epoca".

Dominique Gathier, VP Teamsport di PUMA, ha dichiarato: "Il rossonero è una delle identità più riconoscibili nel calcio mondiale. I tifosi dell’AC Milan l'hanno visto migliaia di volte, e per loro significa tutto. Proprio per questo abbiamo affrontato questa maglia con sobrietà. Ogni scelta di design è al servizio della stessa idea: prendere ciò che conta di più per i tifosi rossoneri e portarlo dove non è mai stato prima. È lo standard a cui ci atteniamo con un club come questo".

La maglia Authentic è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA e attraverso le tecnologie dryCELL e ThermoAdapt, per gestire il sudore e regolare la temperatura corporea. La maglia Replica è realizzata tramite la tecnologia RE:FIBRE, con poliestere riciclato al 95% e ricavato da scarti tessili.

Il lancio del Third Kit avviene in concomitanza con la tappa del Pre-Season Tour in Indonesia, una delle community rossonere più grandi e appassionate nel mondo. Il 7 agosto, PUMA e AC Milan organizzano a Giacarta un evento pubblico gratuito presso Sparks, Senayan Park: una experience zone con giochi, attività e un pop-up store PUMA, con la presenza dei giocatori di AC Milan per un Meet&Greet dedicato ai tifosi.

Il Third Kit 2026/27 di AC Milan è disponibile dal 7 agosto negli AC Milan Official Store,