Allegri e il Sassuolo: un solo precedente con il Milan. Ma quel ko gli costò l'esonero
Nella sua carriera, Massimiliano Allegri ha affrontato per 19 volte il Sassuolo, ma di queste solo una è arrivata sulla panchina del Milan (le altre tutte quando era alla guida della Juventus). L'unico precedente in rossonero non può certamente essere annoverato tra i ricordi più belli della sua carriera: quel 12 gennaio 2014, infatti, il Diavolo venne sconfitto 4-3 e dopo quel ko il tecnico livornese venne esonerato dal club milanista.
Ecco il tabellino di quella gara:
Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Gazzola, Antei, Ariaudo, Longhi; Magnanelli, Kurtic (42' Marzoratti), Chibsah; Berardi (32' st Schelotto), Zaza (39' st Floro Flores), Ziegler. A disp.: Pomini, Rosati, Pucino, Rossini, Missiroli, Valeri, Marrone, Farias, Gilozzi. All.: Di Francesco.
Milan (4-3-2-1): Abbiati; De Sciglio, Zapata, Bonera, Emanuelson; Cristante (10' st Pazzini), De Jong, Nocerino (10' st Montolivo); Kakà, Robinho (20' st Honda); Balotelli. A disp.: Gabriel, Coppola, Zaccardo, Silvestre, Mexes, Rami, Saponara, Poli, Matri. All.: Allegri.
Arbitro: De Marco
Marcatori: 9' Robinho (M), 13' Balotelli (M), 15' Berardi (S), 28' Berardi (S), 41' Berardi (S), 2' st Berardi (S), 41' st Montolivo (M)
Ammoniti: Antei, Ziegler, Zaza, Gazzola, Pegolo (S); Bonera, Balotelli, De Sciglio (M)
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