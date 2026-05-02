Milan, Nkunku titolare contro il Sassuolo? Un mese fa l'ultima volta dal 1'

Milan, Nkunku titolare contro il Sassuolo? Un mese fa l'ultima volta dal 1'MilanNews.it
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Oggi alle 13:45News
di Enrico Ferrazzi

In base alle indiscrezioni che arrivano da Milanello, domani contro il Sassuolo nella gara valida per la 35^ giornata di Serie A, il compagno in attacco di Rafael Leao non dovrebbe essere Christian Pulisic come accaduto nelle ultime partite, ma Christopher Nkunku. Il francese non gioca da titolare da un mese, ossia dalla trasferta del 6 aprile scorso sul campo del Napoli quando partì dal primo minuto in coppia con Niclas Fullkrug.

SASSUOLO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Maresca
Assistenti: Peretti-Bercigli
IV ufficiale: Marinelli
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paganessi

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN
Data: domenica 3 maggio 2026
Ore: 15.00
Stadio: Mapei Stadium - Città del Tricolore
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it