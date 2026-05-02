Allegri difende Pulisic: "E' importante per il Milan, difficile trovare giocatori come lui"

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In merito a Nkunku, Gimenez e Pulisic, Massimiliano Allegri ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Su Nkunku:

"Ha grandissimi qualità tecniche, nel suo primo anno in Italia ha fatto gol. Ultimamente abbiamo avuto difficoltà nel gol, ma magari domani torniamo a fare gol con gli attaccanti. Il valore del giocatore non si discute: esistono le annate. Così come non si discute il valore dei giocatori che abbiamo in rosa".

Su Santiago Gimenez:

"Santiago è un giocatore arrivato al Milan l'anno scorso, ha iniziato la stagione con questo problema alla caviglia, arrivando ad agosto che ha avuto la Gold Cup. Quest'anno l'infortunio l'ha tenuto fuori 4-5 mesi, e quando rientri trovare il ritmo non è facile. Sta lavorando bene, è un giocatore di valore e rimane di valore, indipendentemente che questa annata sia stata meno positiva a causa dell'infortunio".

Come si può valorizzare meglio Pulisic? Questo momento può incidere sul suo futuro?

"Sul futuro no, è un giocatore importante del Milan, è difficile trovare giocatori come lui. Non devi vedere se un calciatore fa un anno bene o meno bene, ci sono valori assoluti che non cambiano. Pulisic è un giocatore importante, nelle ultime partite si è dato molto da fare: in questo momento bisogna mettere da parte gli obiettivi personali e sacrifcarsi per la squadra. Ora non è importante il sistema di gioco, chi gioca e chi non gioca. Chi gioca e chi subentra deve avere un atteggiamento ottimo, oltre che giocare a calcio e fare bene le due fasi".