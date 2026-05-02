Allegri avverte i suoi: "Occhi ai contropiede del Sassuolo. Gara che andrà affrontata con grande ordine e lucidità, l'obiettivo non ci deve sfuggire"

Allegri avverte i suoi: "Occhi ai contropiede del Sassuolo. Gara che andrà affrontata con grande ordine e lucidità, l'obiettivo non ci deve sfuggire"MilanNews.it
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Oggi alle 15:19News
di Enrico Ferrazzi

Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di domani contro il Sassuolo

Come ti spieghi il Sassuolo bestia nera del Milan?
"Non lo so, speriamo lo sia stata (ride, ndr). Domani sarà complicata".

Alla luce di questo caos arbitri, quanto è importante arrivare secondi?
"Ma no, assolutamente. Noi dobbiamo ottenere il massimo risultato. Il Sassuolo è molto tecnico, ti può far gol in ogni momento. Sta facendo un ottimo campionato con giocatori ed un allenatore bravo. Fabio Grosso è la rivelazione di questo campionato, lo conosco dalla Primavera della Juventus e ha fatto passi in avanti importanti. Mancano ancora sei punti alla matematica certezza della Champions. Domani va affrontata con grande ordine e lucidità, l'obiettivo non ci deve sfuggire".

Su cosa bisogna stare attenti domani?

"Nei contropiedi, negli spazi e nelle giocate vicino l'area sono molto bravi. È una squadra che sembra che ti conceda ma invece concede poco. Grosso è stato molto bravo, quando prendono palla ti vengono a fare mano. A settembre era una partita, ora invece vale moltissimo".