Allegri avverte i suoi: "Occhi ai contropiede del Sassuolo. Gara che andrà affrontata con grande ordine e lucidità, l'obiettivo non ci deve sfuggire"

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Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di domani contro il Sassuolo:

Come ti spieghi il Sassuolo bestia nera del Milan?

"Non lo so, speriamo lo sia stata (ride, ndr). Domani sarà complicata".

Alla luce di questo caos arbitri, quanto è importante arrivare secondi?

"Ma no, assolutamente. Noi dobbiamo ottenere il massimo risultato. Il Sassuolo è molto tecnico, ti può far gol in ogni momento. Sta facendo un ottimo campionato con giocatori ed un allenatore bravo. Fabio Grosso è la rivelazione di questo campionato, lo conosco dalla Primavera della Juventus e ha fatto passi in avanti importanti. Mancano ancora sei punti alla matematica certezza della Champions. Domani va affrontata con grande ordine e lucidità, l'obiettivo non ci deve sfuggire".

Su cosa bisogna stare attenti domani?

"Nei contropiedi, negli spazi e nelle giocate vicino l'area sono molto bravi. È una squadra che sembra che ti conceda ma invece concede poco. Grosso è stato molto bravo, quando prendono palla ti vengono a fare mano. A settembre era una partita, ora invece vale moltissimo".