Inchiesta arbitri, il pensiero di Max Allegri: "Non mi sono fatto nessuna idea, gli organi di competenza faranno e diranno"

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Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così l'nchiesta sugli arbitri:

Sugli arbitri:

"Non mi sono fatto nessuna idea, sono cose talmente delicate. Tutti parlano, ognuno dice la sua. Gli organi di competenza faranno e diranno. L'ultima giornata è stata molto positiva per gli arbitri, a livello psicologico non era facile per loro".

Alla luce di questo caos arbitri, quanto è importante arrivare secondi?

"Ma no, assolutamente. Noi dobbiamo ottenere il massimo risultato. Il Sassuolo è molto tecnico, ti può far gol in ogni momento. Sta facendo un ottimo campionato con giocatori ed un allenatore bravo. Fabio Grosso è la rivelazione di questo campionato, lo conosco dalla Primavera della Juventus e ha fatto passi in avanti importanti. Mancano ancora sei punti alla matematica certezza della Champions. Domani va affrontata con grande ordine e lucidità, l'obiettivo non ci deve sfuggire".