MN - E' un attacco quasi nullo, Mastroianni: "E' il tipo di proposta che stona, nel girone di ritorno il dato è terribile"

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Dario Mastroianni, giornalista e telecronista di DAZN è stato intervista in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tra i temi affrontati, il finale di stagione del Milan in Serie A e un mercato che dovrà vedere la squadra di Allegri assolutamente protagonista. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

Cosa migliorare per tornare competitivi?

"E' stato avviato l’anno scorso un nuovo progetto tecnico. Questa stagione era necessaria per rimettere a posto il disordine dell’annata precedente, chiusa all’ottavo posto e ricca di errori sia nelle scelte che nella gestione. Ai progetti bisogna dare tempo e poi valutarli con calma, per cui é giustissimo consentire ad Allegri di proseguire il proprio lavoro. Certo é che serve fare uno step in avanti, alzare il livello sotto tutti gli aspetti, soprattutto quello della proposta in campo, perché i risultati passano da questo".

Perchè l'attacco non funziona?

"In parte per quanto dicevo poco fa, ovvero il tipo di proposta. In parte per i momenti individuali dei giocatori. Pulisic, Leao, Nkunku, Gimenez e Füllkrug: ognuno ha avuto problematiche durante la stagione. 5 gol da tutto il reparto offensivo nel girone di ritorno é un dato terribile, ma allo stesso tempo é un problema che tocca anche altre squadre del nostro campionato in questo 2025/26".