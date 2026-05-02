Verso Sassuolo-Milan: secondo incontro ufficiale tra Grosso e Allegri
In vista di Sassuolo-Milan, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sui du allenatore, Massimiliano Allegri e Fabio Grosso: "Tra Fabio Grosso e Massimiliano Allegri 2° incontro ufficiale: l’unica sfida è stata quella dell’andata (2-2 al Meazza).
Massimiliano Allegri ex di giornata: ha guidato i neroverdi nella stagione 2007/08 in Serie C1. 42 panchine con bilancio di 22 successi, 7 pareggi e 13 sconfitte, ottenendo la storica promozione in Serie B e vincendo la Supercoppa di Serie C1".
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 79
2. Napoli 69
3. Milan 67
4. Juventus 64
5. Como 61
6. Roma 61
7. Atalanta 54
8. Lazio 48
9. Bologna 48
10. Sassuolo 46
11. Udinese 44
12. Parma 42
13. Torino 41
14. Genoa 39
15. Fiorentina 37
16. Cagliari 36
17. Lecce 32*
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 19
20. Pisa 18*
* una partita in più
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