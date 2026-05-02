MN - Mastroianni (DAZN) ammette: "Il Milan ha i punti che si merita, che non possono essere sufficienti per vincere il campionato"
Dario Mastroianni, giornalista e telecronista di DAZN è stato intervista in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tra i temi affrontati, il finale di stagione del Milan in Serie A e un mercato che dovrà vedere la squadra di Allegri assolutamente protagonista. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:
Sulla stagione del Milan
"Buona, non buonissima, non bella, allo stesso tempo non facile o scontata. Buona, dove la prioritá era tornare agli standard dei 4 anni precedenti, ovvero ai vertici del campionato e con l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League, che adesso é vicinissima. Non vedo margini per rimpianti in chiave scudetto, il Milan ha i punti che si merita, in linea con le sue prestazioni altalenanti dell’annata, che non possono essere sufficienti per vincere il campionato".
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