Serie A, Como e Napoli non si fanno male: è 0-0 al Sinigaglia
Finisce con un pareggio a reti bianche il match tra Como e Napoli. Bella partita, con occasioni da ambo le parti, che però entrambe le squadre non sono riuscite a trasformare in gol. Parte forte il Como che si divora il gol dell'1-0 con Baturina in seguito ad un'azione dove l'attaccante, dopo aver scartato il portiere azzurro, viene clamorosamente rimontato da Rrahmani che gli nega la gioia del gol. È ancora il Como poi ad avere la palla dell'1-0 con Diao che a tu per tu con Milinkovi spreca. Nel secondo tempo si abbassano i ritmi e le uniche due azioni poitenzialmente pericolose le ha il Napoli prima con McTominay e poi con Politano che, al minuto 86, prende un palo clamoroso. È 0-0 alla fine il risultato della partita.
IL TABELLINO DEL MATCH
COMO-NAPOLI 0-0
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