Serie A, Napoli-Como a reti bianche: la classifica aggiornata

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Oggi alle 21:00News
di Andrea La Manna

In seguito al pareggio per 0-0 tra Como e Napoli, questa è la classifica aggiornata in attesa del match delle 20:45 tra Atalanta e Genoa. 

LA CLASSIFICA AGGIORNATA 
1. Inter 79
2. Napoli 70*
3. Milan 67
4. Juventus 64
5. Como 62*
6. Roma 61
7. Atalanta 54
8. Lazio 48
9. Bologna 48
10. Udinese 47*
11. Sassuolo 46
12. Parma 42
13. Torino 41*
14. Genoa 39
15. Fiorentina 37
16. Cagliari 36
17. Lecce 32*
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 19
20. Pisa 18*
* una partita in più