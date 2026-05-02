Gran Galà del Calcio Adicosp, Comotto vince il premio "Miglior giocatore Under 17"
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Christian Comotto, centrocampista classe 2008 del Milan che in questa stagione sta giocando in prestito allo Spezia, ha vinto il premio "Miglior giocatore Under 17" in occasione del Gran Galà del Calcio di Adicosp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Calcio).
In questa stagione, il giovane prodotto del settore giovanile rossonero ha collezionato finora 27 presenze in Serie B e due in Coppa Italia.
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