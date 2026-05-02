Tre sconfitte, poi otto risultati utili di fila: il bilancio del Milan in casa del Sassuolo

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Oggi alle 19:48News
di Enrico Ferrazzi

Quello di domani pomeriggio sarà il 12° confronto tra Sassuolo e Milan sul campo dei neroverdi. Negli undici precedenti, ci sono state tre vittorie di fila dei padroni di casa (il primo di questi ko segnò la fine della prima esperienza sulla panchina milanista di Max Allegri che venne esonerato dopo quel 4-3), poi sono arrivati otto risultati utili consecutivi per i rossoneri (sei vittorie e due pareggi nei due precedenti più recenti). 

Questa la squadra arbitrale al completo che è stata designata per Sassuolo-Milan, gara valida per la 35^ giornata di Serie A: 
Arbitro: MARESCA
Assistenti: PERETTI – BERCIGLI
IV uomo: MARINELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI