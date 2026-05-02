VIDEO - Milan, hai visto Goretzka? Doppietta con gol da urlo su punizione

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Oggi alle 19:22News
di Manuel Del Vecchio

In attesa di giocare la semifinale di ritorno di Champions League contro il PSG, ed in attesa di decidere sul proprio futuro, Leon Goretzka questo pomeriggio ha segnato una doppietta nel 3-3 maturato fra Bayern Monaco ed Heidenheim. Bavaresi sotto di due gol, con il tedesco che ha portato il risultato sul momentaneo pareggio.

Prima uno splendido gol su punizione dai 25 metri e poi un tap in dopo una mischia in area da corner. Milan, hai visto che gol? 