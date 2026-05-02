Perinetti: "Il Milan è una squadra che deve definirsi e potrebbe lottare, mercato permettendo, per lo scudetto l'anno prossimo"

Perinetti: "Il Milan è una squadra che deve definirsi e potrebbe lottare, mercato permettendo, per lo scudetto l'anno prossimo"MilanNews.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 20:12News
di Enrico Ferrazzi

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Giorgio Perinetti ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli? Nulla. L'Inter ha l'organico più forte, Chivu ha dato mentalità. E i risultati hanno premiato I'Inter. II Napoli ha avuto troppi infortuni, il Milan è una squadra che deve definirsi e potrebbe lottare, mercato permettendo, per lo Scudetto l'anno prossimo".

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN
Data: domenica 3 maggio 2026
Ore: 15.00
Stadio: Mapei Stadium - Città del Tricolore
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it