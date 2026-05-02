VIDEO MN - Milan in partenza per Reggio Emilia, tutte le immagini
In questi istanti la squadra è partita da Casa Milan, direzione stazione di Rho: da lì i rossoneri arriveranno in treno a Reggio Emilia, dove domani pomeriggio alle 15 affronteranno il Sassuolo di Fabio Grosso.
Tutti a disposizione di Allegri tranne Modric, frattura allo zigomo, e David Odogu, affaticamento all'adduttore.
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