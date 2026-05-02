MN - Verso Sassuolo-Milan, Odogu out per un affaticamento
La squadra è in partenza per Reggio Emilia, dove domani pomeriggio affronterà il Sassuolo di Fabio Grosso in un match valido per la 35^ giornata di Serie A. Apprende la redazione di MilanNews.it che Luka Modric, operato dopo la frattura allo zigomo, e David Odogu, out in modo precauzionale dopo un affaticamento agli adduttori, non sono partiti con il resto del gruppo.
PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO-MILAN
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 30 Jashari 12 Rabiot 2 Estupinian
10 Leao 18 Nkunku
A disposizione: 37 Pittarella, 1 Terracciano, 5 De Winter, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 4 Ricci, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 7 Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri
Ballottaggi: Nkunku-Pulisic 55/45, Bartesaghi-Estupinan 45/55
Indisponibili: Modric, Odogu
Squalificati: /
Diffidati: Athekame, Estupinan, Fofana, Leao, Saelemaekers, Modric
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan