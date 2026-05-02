Milan, Allegri punta Sacchi: ecco quando potrebbe raggiungerlo nella classifica degli allenatori rossoneri con più presenze

Milan, Allegri punta Sacchi: ecco quando potrebbe raggiungerlo nella classifica degli allenatori rossoneri con più presenzeMilanNews.it
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Oggi alle 17:48News
di Enrico Ferrazzi

Quella contro la Juventus di domenica scorsa è stata la 216^ presenza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Il tecnico livornese è attualmente al nono posto nella classifica degli allenatori rossoneri con più presenze nella storia del Diavolo, ma presto potrebbe agguantare Arrigo Sacchi che è in ottava posizione con 220 panchine. Allegri potrebbe quindi raggiungerlo in occasione dell'ultima gara di questa stagione contro il Cagliari a San Siro

Queste la top 10 degli allenatori del Milan con più presenze riportata da magliarossonera.it: 

Rocco 456
Ancelotti 420
Viani 376
Busini 311
Capello 300
Liedholm 280
Pioli 240
Sacchi 220
Allegri 216
Banas 173