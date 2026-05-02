2 maggio 2004: il Milan batte la Roma e vince il suo 17° scudetto
Il 2 maggio 2004, esattamente ventidue anni fa, il Milan di Carlo Ancelotti vinceva il diciassettesimo scudetto della sua storia, battendo la Roma a San Siro col risultato di 1-0. Il match winner della sfida contro i giallorossi, tra l'altro avversari per il campionato, fu Andriy Shevchenko.
Questo il tabellino del match:
MILAN-ROMA 1-0
Reti: 2' Shevchenko
MILAN: Dida, Cafu, Nesta, P. Maldini, Costacurta, Gattuso, Pirlo, Seedorf I (95' Kaladze), Kakà (87' Rui Costa), Shevchenko, Tomasson (80' Ambrosini) - All.: Ancelotti
ROMA: Pelizzoli, Panucci II, Zebina, Samuel, Candela (46' D'Agostino), Mancini, Emerson, Dacourt, Lima (78' De Rossi), Totti, Cassano (73' Delvecchio) - All.: Capello
Arbitro: Messina
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