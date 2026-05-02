Modric out per infortunio, chi lo sostituirà? Allegri: "Jashari o Ricci, ho fiducia in loro"

Modric out per infortunio, chi lo sostituirà? Allegri: "Jashari o Ricci, ho fiducia in loro"MilanNews.it
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Oggi alle 14:30News
di Enrico Ferrazzi

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa dell'infortunio di Luka Modric

In pochi si aspettavano un Modric così decisivo anche a 40 anni. Ora non ci sarà nelle prossime 4 partite...
"Siamo molto dispiaciuti per questo brutto infortunio... Anche se lui è talmente voglioso di voler rientrare, ha dimostrato questa grande voglia per tutto l'anno. Spero che questo sia stato di grande insegnamento per tutti i giocatori. Lo rimpiazzeranno Jashari o Ricci, che sono cresciuti molto e in cui ho piena fiducia. Domani uno dei due sarà in campo".

Su Jashari...
"È cresciuto molto, purtroppo ha avuto questo brutto infortunio che l'ha tenuto fuori per tanto. È voglioso di imparare, curioso, ha tutto il futuro davanti a sé. Il Milan ha fatto un ottimo acquisto".