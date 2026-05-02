Modric out per infortunio, chi lo sostituirà? Allegri: "Jashari o Ricci, ho fiducia in loro"

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Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa dell'infortunio di Luka Modric:

In pochi si aspettavano un Modric così decisivo anche a 40 anni. Ora non ci sarà nelle prossime 4 partite...

"Siamo molto dispiaciuti per questo brutto infortunio... Anche se lui è talmente voglioso di voler rientrare, ha dimostrato questa grande voglia per tutto l'anno. Spero che questo sia stato di grande insegnamento per tutti i giocatori. Lo rimpiazzeranno Jashari o Ricci, che sono cresciuti molto e in cui ho piena fiducia. Domani uno dei due sarà in campo".

Su Jashari...

"È cresciuto molto, purtroppo ha avuto questo brutto infortunio che l'ha tenuto fuori per tanto. È voglioso di imparare, curioso, ha tutto il futuro davanti a sé. Il Milan ha fatto un ottimo acquisto".