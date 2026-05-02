PSG-Bayern e il confronto con Milan-Juve. Allegri: "Sono state due partite completamente diverse con giocatori completamente diversi"

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Massimiliano Allegri ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sulla partita di Champions League tra PSG e Bayern Monaco:

PSG-Bayern 5-4: ti sei divertito? Cosa ne pensi?

"Diciamo che sotto il punto di vista tecnica ci sono stati gesti tecnici meravigliosi. Più alzi il livello tecnico della squadra e più è facile vedere gesti tecnici di livello. Poi magari la prossima volta finisce 1-1, il calcio è bello anche per questo. Ma è stata sicuramente una partita piacevole, con occasioni da una parte e dall'altra".

In tanti hanno messo a confronto PSG-Bayern con Milan-Juventus...

"Non è che si deve giocare a calcio in uno dei due modi: sono state due partite completamente diverse. Momenti diversi per tutte le squadre, con giocatori completamente diversi. Più il livello tecnico è altro e più è facile che i giocatori facciano giocate importanti. Alla fine quello che ci ricordiamo sono le gestualità dei singoli giocatori: il gol di Luis Diaz con un controllo meraviglioso, come Dembele saltava l'uomo... Sono state due partite diverse. Tutto il calcio è opinabile, è bello per quello. PSG-Bayern è stata divertente, bella da vedere, così come lo è stata anche Bayern-Real Madrid. Basta vedere quanto tempo di seguito la palla sta dentro il campo. Poi chiudo perché devo pensare al Sassuolo e non al Bayern e al PSG. Ma è semplice. In Lega Pro la palla sta in campo 20 secondi, in B 40 secondi, in Serie A un minuto e mezzo. In PSG-Bayern forse anche 3 minuti: più la palla sta in campo e più c'è gioco".