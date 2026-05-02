La scomparsa di Alex Zanardi: la FIGC dispone un minuto di silenzio prima delle gare del weekend
In seguito alla scomparsa di Alex Zanardi, la FIGC ha disposto che venga osservato un minuto di silenzio prima delle gare in programma nel fine settimana nei campionati professionistici, dilettantistici e paralimpici, compresi i posticipi di lunedì per ricordare l'ex pilota e campione paraolimpico. Scrive così il sito della Federazione:
"La FIGC e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio per la scomparsa all’età di 59 anni di Alex Zanardi, inimitabile campione dello sport. Su invito del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, è stato disposto un minuto di silenzio prima di tutte le gare in programma nel fine settimana (inclusi i posticipi di lunedì) nei campionati professionistici, dilettantistici e paralimpici per onorare la sua memoria".
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