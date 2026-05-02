Venezia, pareggio a La Spezia ma basta: arancioneroverdi promossi in Serie A

Venezia, pareggio a La Spezia ma basta: arancioneroverdi promossi in Serie AMilanNews.it
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Oggi alle 09:15News
di Andrea La Manna

Ieri pomeriggio c'è stato il primo verdetto ufficiale della Serie B, stiamo parlando della promozione in Serie A del Venezia. Pareggio in casa dello Spezia che però è bastato visto che il Monza ha clamorosamente perso in casa del Mantova. Con questo punto dunque, i lagunari si sono portati a +4 dalla terza e dunque, qualsiasi sarà il risultato dell'ultima gara, la squadra di Stroppa rimarrà nelle prime due. Dopo una sola stagione in Serie B dunque, gli arancioneroverdi tornano nella massima serie.