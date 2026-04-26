Primavera, Milan-Cagliari: le formazioni ufficiali

Primavera, Milan-Cagliari: le formazioni ufficialiMilanNews.it
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Oggi alle 12:12La Primavera
di Manuel Del Vecchio

Oggi torna in campo il Milan Primavera: alle 13 il fischio d'inizio della sfida contro il Cagliari. Queste le scelte ufficiali di mister Giovanni Renna.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Bouyer; Colombo, Vladimirov, Cullotta, Perera; Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta; Borsani, Domnitei, Scotti. A disp.: Catalano; M. Cissè, Del Forno, Mercogliano, Nolli; Babaj, L. Colombo; Castiello, Perina, Petrone, Zaramella. All. Giovanni Renna.

CAGLIARI: Kehayov, Tronci, Malfitano, Trepy, Cogoni, Grandu, Goryanov, Franke Raterink, Marini, Sugamele. A disp.: Auseklis, Doppio, Costa, Hamdaoua, Prettenehoffer, Sulev, Pibiri, Cardu, Russo, Nunn. All. Alberto Gallego.