Primavera, Milan-Cagliari: le formazioni ufficiali
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Oggi torna in campo il Milan Primavera: alle 13 il fischio d'inizio della sfida contro il Cagliari. Queste le scelte ufficiali di mister Giovanni Renna.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (4-3-3): Bouyer; Colombo, Vladimirov, Cullotta, Perera; Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta; Borsani, Domnitei, Scotti. A disp.: Catalano; M. Cissè, Del Forno, Mercogliano, Nolli; Babaj, L. Colombo; Castiello, Perina, Petrone, Zaramella. All. Giovanni Renna.
CAGLIARI: Kehayov, Tronci, Malfitano, Trepy, Cogoni, Grandu, Goryanov, Franke Raterink, Marini, Sugamele. A disp.: Auseklis, Doppio, Costa, Hamdaoua, Prettenehoffer, Sulev, Pibiri, Cardu, Russo, Nunn. All. Alberto Gallego.
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La Primavera
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