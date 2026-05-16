Primavera, Milan e Torino in campo per la 38a giornata: le formazioni ufficiali
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Tra pochi minuti il Milan primavera scenderà in campo al centro Vismara contro il Torino di Baldini per l’ultima giornata del campionato Primavera 1.
Tra pochi minuti il Milan primavera scenderà in campo contro il Torino per il match valido la 38a ed ultima giornata del campionato Primavera 1. Di seguito le formazioni ufficiali.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN - Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta. A disp. Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Avogadro, Colombo. All. Giovanni Renna
TORINO - Santer, Carrascosa, Gabellini, Ferraris, Zaia, Conzato, Kugyela, Sandrucci, Acquah, Tonica, Joao. A disp. Cereser, Gaffurini, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Lima Olinga, Bonacina, Luongo. All. Francesco Baldini
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