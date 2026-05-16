Primavera, Milan e Torino in campo per la 38a giornata: le formazioni ufficiali

Primavera, Milan e Torino in campo per la 38a giornata: le formazioni ufficiali MilanNews.it
Oggi alle 10:30La Primavera
di Andrea La Manna
Tra pochi minuti il Milan primavera scenderà in campo al centro Vismara contro il Torino di Baldini per l’ultima giornata del campionato Primavera 1.

Tra pochi minuti il Milan primavera scenderà in campo contro il Torino per il match valido la 38a ed ultima giornata del campionato Primavera 1. Di seguito le formazioni ufficiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN - Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta. A disp. Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Avogadro, Colombo. All. Giovanni Renna

TORINO - Santer, Carrascosa, Gabellini, Ferraris, Zaia, Conzato, Kugyela, Sandrucci, Acquah, Tonica, Joao. A disp. Cereser, Gaffurini, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Lima Olinga, Bonacina, Luongo. All. Francesco Baldini 