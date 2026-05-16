Primavera, Milan-Torino 1-1: le pagelle dell'ultima gara della stagione
Il Milan Primavera pareggia 1-1 contro il Torino al Puma House of Football nel 38° e ultimo turno del campionato di Primavera 1. Di seguito le pagelle rossonere a cura della nostra inviata Gloria Ragnoli.
Bouyer 6 - Buoni interventi, risponde presente quando chiamato in causa. Si perde il tiro che porta al gol del Torino
Tartaglia 6 - Buoni recuperi palla, bravo in entrambe le fasi. Buoni inserimenti
dal 62' Dominitei 6.5 - Tenta il tiro appena entrato. Entra bene. Assistman sul gol del pareggio
Ibrahimovic 6 - Buone iniziative e recuperi. Colpisce una traversa clamorosa. Detta i ritmi
dal 74' Cisse 6 - Entra bene, buone iniziative
Mancioppi 6 - Bene in entrambe le fasi, un po’ lento nelle manovre
Plazzotta 6 - Ottima partita in entrambe le fasi. Inventa, gestisce e tenta anche una conclusione.
dal 74' Perina 6.5 - Segna il gol del 1-1 su calcio d’angolo. Aiuta anche in fase difensiva nel finale
Colombo 6 - Buone chiusure e percussioni palla al piede
Borsani 6,5 - Ottima partita, anche in fase difensiva. Conquista un calcio di rigore
Cissè 6.5 - Bravo nelle chiusure, non perde mai di vista l’uomo. Leader difensivo
Scotti 6 - Una partita altalenante. Crea, ma spreca occasioni importanti come quella del calcio di rigore. Prezioso in fase difensiva nel finale
Petrone 6 - Aiuta la squadra, partita sufficiente
dal 62' Zaramella 6 - Entra bene. Un po’ impreciso in alcune situazioni
Cullotta 6 - Buone chiusure. Si perde l’uomo qualche volta. Nel complesso una buona
dal 46' Nolli 6 - Un po’ impreciso e rischia in area. Nel complesso sufficiente
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