Primavera, Milan-Torino 1-1: le pagelle dell'ultima gara della stagione

Primavera, Milan-Torino 1-1: le pagelle dell'ultima gara della stagione
Oggi alle 14:28La Primavera
di Francesco Finulli
fonte pagelle a cura di Gloria Ragnoli
Le pagella a cura della collega Gloria Ragnoli al termine della partita del Milan Primavera, pareggiata 1-1 contro il Torino

Il Milan Primavera pareggia 1-1 contro il Torino al Puma House of Football nel 38° e ultimo turno del campionato di Primavera 1. Di seguito le pagelle rossonere a cura della nostra inviata Gloria Ragnoli.

Bouyer 6 - Buoni interventi, risponde presente quando chiamato in causa. Si perde il tiro che porta al gol del Torino 

Tartaglia 6 - Buoni recuperi palla, bravo in entrambe le fasi. Buoni inserimenti

dal 62' Dominitei 6.5 - Tenta il tiro appena entrato. Entra bene. Assistman sul gol del pareggio

Ibrahimovic 6 - Buone iniziative e recuperi. Colpisce una traversa clamorosa. Detta i ritmi

dal 74' Cisse 6 - Entra bene, buone iniziative

Mancioppi 6 - Bene in entrambe le fasi, un po’ lento nelle manovre

Plazzotta 6 - Ottima partita in entrambe le fasi. Inventa, gestisce e tenta anche una conclusione. 

dal 74' Perina 6.5 - Segna il gol del 1-1 su calcio d’angolo. Aiuta anche in fase difensiva nel finale 

Colombo 6 - Buone chiusure e percussioni palla al piede

Borsani 6,5 - Ottima partita, anche in fase difensiva. Conquista un calcio di rigore 

Cissè 6.5 - Bravo nelle chiusure, non perde mai di vista l’uomo. Leader difensivo 

Scotti 6 - Una partita altalenante. Crea, ma spreca occasioni importanti come quella del calcio di rigore. Prezioso in fase difensiva nel finale

Petrone 6 - Aiuta la squadra, partita sufficiente 

dal 62' Zaramella 6 - Entra bene. Un po’ impreciso in alcune situazioni 

Cullotta 6 - Buone chiusure. Si perde l’uomo qualche volta. Nel complesso una buona 

dal 46' Nolli 6 - Un po’ impreciso e rischia in area. Nel complesso sufficiente