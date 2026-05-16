MN - Mancioppi: "Ogni giocatore è cresciuto. Valuto la stagione in modo molto positivo"
Il Milan Primavera ha concluso la sua stagione pareggiando in casa 1-1 contro il Torino. Un'annata dura, caratterizzata dal continuo scambio con Milan Futuro, ma in cui i rossoneri sono riusciti a portare a casa l'obiettivo, pur senza riuscire a qualificarsi per i playoff: la salvezza. Al termine della gara del Puma House of Football, il centrocampista Tommaso Mancioppi è stato intervistato dalla stampa presente e dagli inviati di MilanNews.it. Le sue dichiarazioni.
Come valuti la tua stagione?
"In modo molto positivo. Credo di aver fatto molti step in avanti come giocatore, come persona e a livello psicologico rispetto alla scorsa stagione. Sono un po' dispiaciuto per i gol e le occasioni avute: avrei potuto fare più gol e assist. Ma tutto sommato una stagione positiva in cui sono stato capace di riscattarmi anche grazie ai compagni e alla squadra, al direttore e al mister"
Che base vi portate dietro per ripartire?
"Io l'anno prossimo non sarò più con i ragazzi perché è il mio ultimo anno in Primavera. Però credo che questa stagione abbia aiutato molti ragazzi: abbiamo giocato tante partite con tanti ragazzi sotto età, esprimendo secondo me un gran calcio e non meritando di perdere o pareggiare molte partite. Abbiamo lasciato tanti punti, forse anche per inesperienza, qua e là. Credo che a livello personale, ogni giocatore è cresciuto: e la squadra ha espresso il miglior calcio del campionato al di là della posizione in classifica"
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