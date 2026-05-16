MN - Renna: "Lavorare sul giocatore per Milan Futuro e prima squadra: questo l'obiettivo che ci ha dato il Milan"

vedi letture

Nell'ultimo impegno del campionato di Primavera 1 e della stagione, il Milan Primavera ha pareggiato 1-1 contro il Torino. Si conclude così una stagione lunga e complicata in cui i giovani rossoneri sono comunque riusciti a conquistare una salvezza tranquilla, fatto non scontato visti i tanti sotto età che hanno giocato nell'arco dell'annata oltre che la gestione del gruppo insieme a Milan Futuro. Al termine della gara mister Giovanni Renna è stato intervistato dalla stampa presente al Puma House of Football tra cui i nostri colleghi di MilanNews.it. Le sue dichiarazioni.

Come valuta la stagione?

"È stata una stagione stupenda. Ci sono stati tanti errori e partita dopo partita questi sono scomparsi: fanno parte del gioco. C'è stata una crescita esponenziale da parte di tutto il gruppo: sia dei singoli che di tutta la squadra"

Come ha fatto a tenere il gruppo così compatto?

"Semplice, sono giocatori da Milan. Quando abbiamo giocatori di qualità e con gli stessi principi che hanno sopra non cambia niente. La cosa importante è avere sempre atteggiamento e attenzione giusta. I ragazzi sono stati bravi, quando sono andati con Milan Futuro non si sono montati la testa, quando sono tornati giù hanno dato ancora di più per dimostrare ai compagni che questa è una cosa stupenda da vivere"

Oggi poco incisivi sotto porta?

"A parte il rigore che è un episodio che può capitare, abbiamo avuto almeno tre palle gol nitide. Ma questo è un problema che ci portiamo dall'inizio della stagione. Giocare due anni sotto età non è semplice. I ragazzi sono stati fantastici. Insisto nel dire che la cosa più importante è la crescita dei ragazzi. Ci siamo ripromessi sin dall'inizio di non pensare alla classifica e di lavorare sul singolo giocatore, per poi cercare di portarlo in primis nel Milan Futuro e poi in prima squadra. Questo è l'obiettivo che ci ha dato il Milan e questo dobbiamo fare"

C'è qualcuno pronto già per la prima sqaudra?

"Queste sono decisioni che prendono i piani alti: noi abbiamo solo il compito di formarli. Mi auguro che qualcuno possa avere l'opportunità di salire su: c'è tanta qualità. Nomi non ne faccio, c'è chi tiene sul taccuino i nomi. Futuro? Il Milan"