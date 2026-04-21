Primavera, altro pareggio per i rossoneri in casa del Sassuolo: la classifica aggiornata

Primavera, altro pareggio per i rossoneri in casa del Sassuolo: la classifica aggiornata MilanNews.it
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Oggi alle 07:48La Primavera
di Andrea La Manna

Dopo lo 0-0 casalingo contro l'Atalanta, arriva il secondo pareggio consecutivo, 1-1, per i ragazzi di mister Renna in casa del Sassuolo. A seguito della 34ª del campionato Primavera 1, questa è la classifica aggiornata

PRIMAVERA 1, LA CLASSIFICA AGGIORNATA 
1. Fiorentina 59
2. Parma 58
3. Cesena 58
4. Roma 55
5. Atalanta 53
6. Bologna 52
7. Inter 52
8. Genoa 49
9. Lecce 47
10. Juventus 47
11. Monza 45
12. Verona 45
13. Lazio 44
14. Milan 44
15. Torino 42
16. Sassuolo 40
17. Napoli 37
18. Cagliari 34
19. Frosinone 30
20. Cremonese 24