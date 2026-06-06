Attenzione Milan, Maignan e Juventus riallacciano i contatti: nuovo sondaggio bianconero

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Mike Maignan e la Juventus sono tornati in contatto: il capitano del Milan era stato avvicinato in autunno ma dopo il rinnovo tutto era sfumato

Se riavvolgiamo il nastro di qualche mese, e torniamo a inizio stagione, ci troviamo al cospetto di un Mike Maignan, capitano e portiere del Milan, non certo di quello che sarebbe stato il suo futuro. Con il contratto, allora, in scadenza a fine stagione, il francese era diventato un obiettivo della Juventus: poi saltò tutto perché Allegri e Tare convinsero Maignan a rinnovare il suo contratto. Oggi, con la situazione caotica a Casa Milan, tutto potrebbe nuovamente cambiare.

JUVE-MAIGNAN: SONDAGGIO PER IL PORTIERE DEL MILAN

La Juventus e Mike Maignan hanno riallacciato i contatti. Secondo alcuni media francesi sarebbe stato il club ad aver nuovamente bussato alla porta del giocatore, mentre la Gazzetta dello Sport questa mattina riferisce che dal club bianconero assicurano che è stato l'entourage a ricontattare la Vecchia Signora. Il succo non cambia, il Milan deve guardarsi alle spalle. Maignan è stato rinnovato per cinque anni pochi mesi fa ma l'addio di Allegri e Tare ha fatto naufragare il progetto in cui Mike credeva e che era stato convinto con entusiasmo a sottoscrivere. Dunque entrambe le vie sembrano verosimili: sia che la Juventus abbia riaperto il casting, avendo quasi perso l'obiettivo Alisson; sia che siano stati gli agenti di Maignan a rimettersi in cerca, vista la situazione attuale.

JUVE-MAIGNAN: RITORNO DI FIAMMA CON IL CAPITANO DEL MILAN

Quello tra la Juventus e Mike Maignan sarebbe un vero e proprio ritorno di fiamma. Come detto, le parti si erano avvicinate nel mese di autunno quando ancora il portiere e capitano del Milan credeva di liberarsi a parametro zero nel corso di questa estate. Tutto si era fermato lì, perché intanto grazie ad Allegri e Tare il francese ritrovava fiducia tra i pali e nel progetto rossonero. A fine gennaio Maignan ha rinnovato per cinque anni a 5 milioni più bonus. Ed è proprio questa la garanzia del club rossonero e di chiunque verrà a dirigerlo nei prossimi giorni. L'operazione per la Juventus non sarà facile.